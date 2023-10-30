28 октября через территорию Украины перемещался циклон "Armin", который и вызвал мощный ветер.

В Киеве зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра. В последний раз такой ветер в столице был в 1969 году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, 28 октября в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 20 м/с (72 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 1969 году.

В Укргидрометцентре объяснили, что 28 октября через территорию Украины перемещался циклон "Armin", который пришел из Атлантики и под влиянием его атмосферных фронтов были зафиксированы порывы ветра со скоростью 17-23 м/с, в Барышевке Киевской области - 25 м/с.

Видео дня

Это, как сообщалось, привело к значительным разрушениям. Фасады домов, рекламные щиты, автомобили и деревья пострадали от сильных порывов ветра. К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв.

Ненастье в Украине - что известно

На днях по Украине прокатилась непогода, которая наделала бедствия во многих областях.

В результате непогоды в Украине погибли четыре человека. В частности, в Фастовском районе Киевской области непогода унесла жизнь 61-летнего мужчины. Еще двое мужчин погибли в Киеве. Также один человек погиб в Днепропетровской области.

Вас также могут заинтересовать новости: