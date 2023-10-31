Это уже 40 рекорд в столице с начала года.

Последние дни октября дарят киевлянам настоящее тепло. В столице 30 октября зафиксировали очередной температурный рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 30 октября в Киеве максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6°С, что на 2,3°С выше предыдущего рекордного показателя 2013 года.

Как сообщается, это уже 40 температурный рекорд с начала года в столице.

Видео дня

Погодные рекорды в Киеве-последние данные

Несколько дней назад в Киеве зафиксировали рекордно сильный ветер. По данным Укргидрометцентра, 28 октября через территорию Украины перемещался циклон "Armin", который и вызвал мощный ветер. В этот день в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 20 м/с (72 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 1969 году.

Также, по данным синоптиков, нынешний сентябрь в Киеве стал самым теплым за 140 лет. За месяц в столице было зафиксировано три температурных рекорда, а среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве равнялась +18,8°С, что на 3,9°С выше климатической нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: