В столице ожидается заметное похолодание и дождь.

Ноябрь принесет в Киеве резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается около +12°...+13°, днем температура существенно не изменится, будет +13°...+14°. Ближе к ночи среды температура в Киеве снизится до +8°...+9°. Весь день в столице будет пасмурно и пройдет сильный дождь.

Ветер изменит свое направление на северо-западное, а его скорость составит 1,9 - 2,9 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 740-744 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 1 ноября - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +12°.

В Луцке будет облчно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Тернополе 1 ноября ночью будет +7°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +16°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +9°...+14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в среду будет ночью +9° днем +13°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+14°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +11°, днем +16°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+16°, сильный дождь.

В Одессе 1 ноября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +19°, сильый дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +13°, днем +22°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+15°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +18°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +13°...+23°, ливень.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°, дождь.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +19°.

Вас также могут заинтересовать новости: