Осадков в течение дня 19 сентября не ожидается.

Неделя в Киеве начнется с прохладной, ветреной, но сухой погоды.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в течение дня столбики термомтеров в столице покажут +12°...+15°. В первой половине дня будет облачно, а после обеда облака начнут рассеиваться и на небе покажется осенее солнце. Существенных осадков не ожидается.

Видео дня

Ветер будет довльно сильным, 3,3 - 4 м/с, однако к вечеру он ослабнет. Атмосферное давление пониженное, но будет расти: 739-743 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +11°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°, легкий дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Тернополе 19 сентября ночью будет +8°, днем +13°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +12°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, сильный дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +7°...+13°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°, ливень.

В Виннице сегодня будет +3°...+16°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+15°.

В Одессе 19 сентября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.

В Херсоне в понедельник ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +19°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +9°...+14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +11°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +7°...+19°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +18°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +20°.

Вас также могут заинтересовать новости: