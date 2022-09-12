Во вторник, 13 сентября, в Киеве ожидается пасмурная, дожливая и прохладная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице опустится до +10°, а днем воздух прогреется лишь до +13°. Весь день ожидается пасмурная погода, а небо будет затянуто облаками. В течение дня ожидается небольшой дождь.
Ощущение свежести добавит северный ветер, скорость которого ожидается в пределах 1,6 - 2,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-743 миллиметра ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +16°, легкий дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°.
В Тернополе 13 сентября ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, легкиц дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+21°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +7°...+16°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Житомире во вторник будет ночью +9°, днем +19°, облачно с прояснениями.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +13°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+13°, легкий дождь.
В Одессе 13 сентября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +17°, сильный дождь.
В Херсоне во вторник ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°, ливень.
В Запорожье температура ночью +12°, днем +18°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +9°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +14°, небольшой дождь.
В Днепре завтра температура ночью будет +12°, днем +17°, небольшая облачность, ливень.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+18°, легкий дождь.
В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +12°, днем +19°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.