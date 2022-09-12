Погода 13 сентября / фото Pixabay

Во вторник, 13 сентября, в Украине будет мокро и прохладно. Дожди ожидаются в большинстве областей, кроме северных, а разброс температур составит около 10 градусов. Так, на севере и местами в центральной части Украины днем столбики термометров не поднимутся выше +12°...+13°, а на востоке воздух прогреется до +20°...+21°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +13°, небольшой дождь.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +16°, легкий дождь.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°.
  • В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°.
  • В Тернополе 13 сентября ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, легкиц дождь.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°, небольшой дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+21°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°, небольшой дождь.
  • В Виннице завтра будет +7°...+16°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Житомире во вторник будет ночью +9°, днем +19°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +13°, ливень.
  • В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+13°, легкий дождь.
  • В Одессе 13 сентября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +17°, сильный дождь.
  • В Херсоне во вторник ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°, ливень.
  • В Запорожье температура ночью +12°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит +9°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +14°, небольшой дождь.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +12°, днем +17°, небольшая облачность, ливень.
  • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+18°, легкий дождь.
  • В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +12°, днем +19°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.
Погода в Украине 13 сентября / фото УНИАН

Народные приметы на 13 сентября

Видео дня

13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. С этого дня начинали собирать клюкву и корнеплоды, а также копать картошку.

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