Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

14:09, 23 января 2021
34

В горах существует угроза оползней снега на дороги.

Фото ua.depositphotos.com
Фото ua.depositphotos.com

В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.

Чернобыльский заповедник в снегу: невероятные фотоКак сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные гидрометцентра,

В связи с оттепелью и дождем сегодня в высокогорье Закарпатской области и 23-24 января в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В горах существует угроза оползней снега на дороги.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодаКарпатыпогода в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
37 %
757 мм
7.7 м/с
5 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь