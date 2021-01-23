Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
В горах существует угроза оползней снега на дороги.
В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.
Чернобыльский заповедник в снегу: невероятные фотоКак сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные гидрометцентра,
В связи с оттепелью и дождем сегодня в высокогорье Закарпатской области и 23-24 января в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
В горах существует угроза оползней снега на дороги.
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