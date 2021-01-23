Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

В горах существует угроза оползней снега на дороги.

В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.

Читайте также Чернобыльский заповедник в снегу: невероятные фотоКак сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные гидрометцентра,

В связи с оттепелью и дождем сегодня в высокогорье Закарпатской области и 23-24 января в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В горах существует угроза оползней снега на дороги.

Вас также могут заинтересовать новости