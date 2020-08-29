Народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2020 в Украине
По словам синоптика, сентябрь будет очень дождливым, в октябре температура будет опускаться ниже 0°, а ноябрь ожидается боль-менее теплым.
По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, осень этого года в Украине будет холодной и дождливой.
Он заявил, что первый снег может выпасть в Украине уже в октябре. Об этом сообщает ТСН.ua.
Какой будет погода в сентябре
"В сентябре будет очень много осадков... Также в сентябре только в первую неделю будет тепло, а потом похолодает, и весь месяц температура будет постоянно колебаться... Одним словом, был у нас сентябрь и теплее, а этот будет холодным", - прогнозирует Горбань.
Так, по его расчетам, в сентябре количество осадков составит от 18 до 55. Температура в начале сентября на юге и востоке страны еще будет держаться днем на уровне 25-27°,а во второй половине месяца днем температура в Украине не будет подниматься выше 20°.
Очень жарко и солнечно: появился прогноз погоды в Украине до конца лета
Однако, добавил Горбань, будут в сентябре и теплые дни - в середине месяца и 22-23 сентября.
Погода в октябре в Украине: прогноз синоптика
В октябре, как прогнозирует народный синоптик, дождей станет меньше, а температура на севере и в центре Украины в начале и середине месяца будет колебаться от самой низкой ночью в 4-5° до самой высокой днем в 16-17°.
Кроме того, во второй половине октября и в конце температура, кроме юга, будет опускаться до-2-4° мороза, ожидается снег и дождь.
Прогноз погоды на ноябрь от народного синоптика
Ноябрь, по прогнозам народного синоптика, будет преимущественно теплым с небольшими морозами и осадками в виде снега и дождя.
Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, какая погода ожидается в сентябре.
- Винница+29°... +17°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+28°... +11°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+30°... +13°
- Киев+27°... +18°
- Кропивницкий+31°... +14°
- Луганск+29°... +13°
- Луцк+28°... +17°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+29°... +15°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+25°... +16°
- Ровно+28°... +16°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+24°... +14°
- Тернополь+28°... +14°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+27°... +15°
- Чернигов+24°... +14°
- Черновцы+30°... +16°