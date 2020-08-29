Народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2020 в Украине

По словам синоптика, сентябрь будет очень дождливым, в октябре температура будет опускаться ниже 0°, а ноябрь ожидается боль-менее теплым.

Появился прогноз погоды на осень 2020 / фото pixabay.com

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, осень этого года в Украине будет холодной и дождливой.

Он заявил, что первый снег может выпасть в Украине уже в октябре. Об этом сообщает ТСН.ua.

Какой будет погода в сентябре

"В сентябре будет очень много осадков... Также в сентябре только в первую неделю будет тепло, а потом похолодает, и весь месяц температура будет постоянно колебаться... Одним словом, был у нас сентябрь и теплее, а этот будет холодным", - прогнозирует Горбань.

Так, по его расчетам, в сентябре количество осадков составит от 18 до 55. Температура в начале сентября на юге и востоке страны еще будет держаться днем на уровне 25-27°,а во второй половине месяца днем температура в Украине не будет подниматься выше 20°.

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Однако, добавил Горбань, будут в сентябре и теплые дни - в середине месяца и 22-23 сентября.

Погода в октябре в Украине: прогноз синоптика

В октябре, как прогнозирует народный синоптик, дождей станет меньше, а температура на севере и в центре Украины в начале и середине месяца будет колебаться от самой низкой ночью в 4-5° до самой высокой днем в 16-17°.

Кроме того, во второй половине октября и в конце температура, кроме юга, будет опускаться до-2-4° мороза, ожидается снег и дождь.

Прогноз погоды на ноябрь от народного синоптика

Ноябрь, по прогнозам народного синоптика, будет преимущественно теплым с небольшими морозами и осадками в виде снега и дождя.

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, какая погода ожидается в сентябре.