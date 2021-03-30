Извержение вулкана в Исландии может продлиться несколько десятилетий - ученые (фоторепортаж)

Исландцы идут по 3,5-километровой пешеходной тропе к вулкану, чтобы полюбоваться извержением и приготовить еду на кромке магмы.

Тысячи исландцев пришли посмотреть на извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в надежде увидеть лавовые фотнаты и приготовить еду на раскаленной кромке магмы. Это место находится в 30 километрах от столицы Исландии - Рейкьявика.

Об этом говорится в материале Reuters.

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Извержение продолжается: расплавленная магма все еще льется вниз по вулкану.

"Это идеальное извержение для туризма. Но с одной оговоркой: не стоит подходить слишком близко", - сказал профессор вулканологии Исландского университета Торвальдур Тордарсон.

Чтобы справиться со скоплением желающих увидеть извержение, власти Исландии проложили 3,5-километровую пешеходную тропу к вулкану и патрулируют территорию, чтобы не допустить попадания людей в опасные районы, загрязненные вулканическими газами.

По оценкам Гуннара Гилфасона, менеджера проекта Департамента гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях, с вечера пятницы, 26 марта, на это место отправилось более 10000 человек. Некоторые из них путешествовали без достаточного количестве еды и подходящей одежды.

По словам вулканолога, с момента первоначального извержения лава просачивалась из вулкана со скоростью от 5 до 10 кубических метров в секунду. Это достаточно сильный поток, чтобы лава не затвердевала.

"Если оно упадет ниже 3-х кубических метров, очень вероятно, что извержение прекратится", - сказал Тордарсон.

Он сравнил поток лавы с извержением Пуу-Оо на Гавайях, которое началось в 1983 году и продолжалось 35 лет.

"Это (извержение вулкана - прим. УНИАН) может закончиться завтра или может продолжаться еще несколько десятилетий", - заявил он.

Извержение вулкана в Исландии

В ночь на субботу с 19 на 20 марта на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана после небольших землетрясений, длившихся в стране в течение последних двух недель.

Извержение осветило ночное небо, его легко можно было увидеть из окрестностей Рейкьявика - в 30 км от места происшествия.

Исландское метеорологическое бюро обнародовало видео, кадры которого свидетельствуют о смещении с обеих сторон огненной лавы.

При этом извержение сейсмологи не считают большим. Длина трещины составила около 500-700 метров. Размер лавы - менее одного квадратного километра.

Отмечается, что в районе вблизи вулкана никто не проживает. Страна не закрывала аэропорт и не приостанавливала полеты самолетов.

Вулканическая активность стала первой в этом районе за последние 800 лет.