Извержение вызвало облако толстого серого пепла высотой около 4 км.

Власти Индонезии начали эвакуацию по меньшей мере 3000 жителей вблизи вулкана Маунт-Ибу на восточном острове Халмахера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что извержение вызвало облако толстого серого пепла высотой около 4 км.

"Извержение Маунт-Ибу продолжалось около двух минут, ... что заставило власти повысить уровень тревоги в близлежащих районах до самого строгого", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что в целом вблизи вулкана проживают около 13 000 человек. При этом, по информации властей, ситуация "остается стабильной":

"События вблизи Маунт-Ибу связаны с серией извержений различных вулканов в Индонезии, которая расположена на тихоокеанском "Огненном кольце" и насчитывает 127 действующих вулканов".

Последние извержения вулканов в мире

Как сообщал УНИАН, в декабре в Японии начал извергаться опасный вулкан. Столб пепла и дыма от вулкана поднимался на тысячи метров в небо.

Выпадение пепла вызвало ухудшение видимости и опасные дорожные условия в пострадавших районах.

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