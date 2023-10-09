В Германии под угрозой оказался речной транспорт.

Из-за засухи в начале осени в Европе реки начали быстро терять уровень воды. Как пишет The ​​Guardian, особенно сильно проблема затронула центральную и западную части Европы.

Так, в Германии уровень реки Рейн неуклонно снижался с конца сентября и сейчас опустился значительно ниже нормальной отметки в 1,75 м. А самый низкий уровень воды в Рейне зафиксировали 8 октября возле города Кауб – всего 90 см.

Издание отмечает, что глубина Рейна вблизи Кауба имеет огромное значение, поскольку прямо влияет на транспортную пригодность реки. Если глубина в этом районе слишком мала, баржи не смогут свободно и безопасно передвигаться по реке.

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"Когда уровень воды в Рейне слишком низкий, полностью загруженным баржам становится трудно пройти через эту ключевую точку, не садясь на мель и не повреждая корпуса. В таких случаях операторам может потребоваться уменьшить количество груза на барже, что приведет к увеличению расходов на транспортировку и задержкам", – говорится сообщении.

Издание отмечает, что в течение большей части этой недели в Центральной Европе и в дальнейшем будет сохраняться преимущественно сухая погода, что, вероятно, приведет к дальнейшему снижению уровня рек.

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Как писал УНИАН, 2023 год может стать самым жарким за последние 83 года. Изменение климата в сочетании с погодными катаклизмами, которые нагревают поверхностные воды в Восточной и центральной части Тихого океана, способствовали последним рекордным температурам.

На этом фоне туристические компании уже беспокоятся, что традиционный пляжный отдых летом может уйти в прошлое – слишком жарко. Исследователи считают, что из-за глобального потепления такие популярные направления, как Майорка и Греция, могут потерять туристов к 2040 году. Путешественники будут "гнаться за тенью" и выбирать отдых в более прохладных местах.

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