За первый летний месяц в столице зафиксировано четыре температурных рекорда.

В этом году июнь в Киеве попал десятку самых жарких за последние 142 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в июне в Киеве составила +21,7°С, что на 2,2 градуса выше климатической нормы.

"В первом месяце лета было зафиксировано четыре температурных рекорда, он стал седьмым самым теплым в столице за 142 года наблюдений", - сообщили специалисты.

Так, холоднее всего в Киеве было 22 июня, когда минимальная температура опустилась до +11,8°С, а теплее всего - 29 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,4°С, установив таким образом температурный рекорд.

Как сообщается, июнь оказался скупым на осадки, которых выпало 42 мм, или 57% климатической нормы.

Как сообщал Погода УНИАН, июль 2022 года в Киеве будет типичным летним месяцем. Согласно прогнозу Wisemeteo, вторая половина лета в Киеве будет теплее в целом. Температурный режим июля составит около +23°. Однако к концу месяца прогнозируют повышение средней температуры до +25°.

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