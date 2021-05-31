В частности, речь идет о большинстве районов Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных областях.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«Согласно информации Украинского гидрометцентра, сегодня, 31 мая в большинстве районов Донецкой, Луганской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

Непогода в Украине:

Накануне в большинстве регионов Украины прошли грозы с градом, десятки населенных пунктов остались без электричества.

В Запорожье затопило центра города: автомобили буквально плавали по окна в воде.

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Мощный ливень также накрыл и Винницу. Непогода началась внезапно, поэтому через несколько минут улицы превратились в реки. Град был такой обильный, что покрыл землю.

30 мая в Житомире прошел сильный ливень, в результате которого несколько улиц затопило. Пешеходам было по колено воды, а транспорт оказался заблокирован. Местные жители плыли по улице на надувном матрасе, а некоторые устроили развлечения на водном мотоцикле

Оккупированный Симферополь также затопило и засыпало градом. В нескольких районах города прошел град размером с горошины, порывы ветра повалили деревья на дороги.

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Автор: Наталья Ничишина