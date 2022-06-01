По словам синоптика Игоря Кибальчича, в этом году июнь в Украине будет теплым, местами жара будет достигать отметки + 30 и даже выше. Однако ожидаются опасные погодные явления.

В Украине июнь-2022 ожидается теплым, с периодическими грозовыми ливнями. В отдельные дни будет наблюдаться жаркая погода с температурой более +30 °С, ожидаются сильные грозы, шквалы, ливни, град и даже смерчи.

Такой прогноз на первый месяц лета сделал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, в июне на большей части Европы ожидается теплая, местами жаркая погода.

"Непосредственно в рамках нашей страны июнь предполагается теплым с превышением среднемесячной температуры на 0,5 – 1,5 °С относительно климатической нормы. Таким образом, в западных областях средняя температура составит +18,8...+20,5 °С, в северных районах около +20 °С, в центре Украины +20,6...+21,5 °С, на юге и востоке Украины +21,0...+22,6 °С", - рассказал он.

По прогнозу синоптика, количество осадков распределится по городам и областям Украины неравномерно. По приблизительным расчетам, за июнь должно выпасть 80-100% от нормы. Так, в западных областях суммарные значения осадков достигнут 68-108 мм, в северных, центральных и восточных областях 61-73 мм, на юге страны 49-60 мм.

По словам Игоря Кибальчича, в июне часто атмосфера активная и фиксируются различные опасные конвективные явления: сильные грозы, шквалы, обильные ливни, крупный град и в отдельных случаях даже смерчи.

"Подобные явления сложно прогнозируются и могут наблюдаться в любой точке Украины. Нынешний год не станет исключением", - предупредил синоптик.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в этом году июнь в Украине будет теплее, чем обычно, а осадков выпадет в пределах нормы.

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