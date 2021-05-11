Завтра в течение дня в большинстве областей температура снизится до +12°...+17°

Завтра, 12 мая, в Украине похолодает. Ожидаются периодические дожди и местами грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Избегут существенных осадков западные области, однако Закарпатье польет дождями другой, подкарпатский циклончик. Также ничего серьезного не будет в Винницкой, Житомирской и Одесской областях - будет преобладать сухая погода", - написала синоптик.

Ветер в Украине завтра - порывистый, преимущественно северо-восточный.

Ближайшей ночью ожидается +7°...+11° на дальнем севере +4°...+7°.

Завтра в течение дня в большинстве областей +12°...+17°. В западных областях теплее: +15°...+21°. На Закарпатье предполагается до + 25°.

В Киеве в среду также снизится температура воздуха днем в пределах +15°...+16°. Местами возможен дождь. Ветер восточного направления будет порывистым.

Синоптик отметила, что вторая половина недели вернет в Украину тепло, но с дождями.

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Автор: Елена Пилипчак