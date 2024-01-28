Части территории Украины угрожают опасные погодные явления, отметил метеоролог.

Погода завтра в Украине - в понедельник, 29 января, самая холодная прогнозируется в северных и западных регионах, ночью там может быть до 13 градусов мороза.

На западе нашего государства, а также кое-где в южных и центральных областях возможен мокрый снег и снег, местами на дорогах может быть гололедица, возможны туманы, говорится в материале синоптика, метеоролога, кандидата географических наук Игоря Кибальчича, опубликованном на meteoprog.com.

"...Ветер в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с, на остальной части страны северной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°, в западных и северных областях при прояснениях местами -8...-13°; днем -2. ..+3°", - сообщил эксперт.

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В центре внимания погода - синоптик поделилась прогнозом на неделю

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что 29 января территория нашей страны будет под воздействием зоны высокого давления. Эксперт подчеркнула, что Украина окажется в центре мощного антициклона, который охватит территорию всей восточной и центральной Европы.

По ее прогнозу, в конце января температура в Карпатах может снизиться до -15 градусов. Эксперт также предупредила, что 2 февраля на украинской территории спрогнозированы небольшие дожди.

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