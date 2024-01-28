Наталья Птуха отметила, что февраль начнется преимущественно без осадков.

Январь заканчивается, а февраль начинается мокрым снегом и гололедицей. В некоторых регионах будет колебание температур и незначительные осадки.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии Факты ICTV рассказала, что с понедельника, 29 января, Украины будет под влиянием поля высокого давления. Мощный антициклон охватит всю восточную и центральную Европу, а Украина будет в его эпицентре.

28 января в Украине будет облачно. Ночью в западных и восточных областях умеренный снег.

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29 января облачно с прояснениями. Ночью в южных, центральных и восточных областях пройдет небольшой снег, а в других регионах днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, на Юге - 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью - 3-8° мороза.

В Карпатах небольшой снег, температура воздуха ночью 28 января - 6-11° мороза, 29 января 10-15° мороза, днем 3-8° мороза.

Во вторник и в среду будет без осадков, лишь ночью 30 января в Крыму небольшой снег. Температура ночью - 2-8° мороза, а днем от 2° мороза до 4° тепла, а на Юге и на Западе 1-7° тепла.

Февраль в Украине начнется преимущественно без осадков. Только 2 февраля в Украине пройдут небольшие дожди.

3 февраля в северо-восточной части будет немного дождливо. Температура ночью 1 февраля — 1-6° мороза, 2-4 февраля — 0-5° тепла. Днем 2-8° тепла, в южной части и западных областях 5-10° тепла, а вот 4-5 февраля местами 13-15°.

Погода в Киеве в конце января

29 января в столице будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 29 января - 6-8° мороза, а днем 1-3° мороза.

С 30-31 января в Киеве будет без осадков. Температура ночью - 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

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