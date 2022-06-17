По словам Натальи Диденко, завтра в Украине ожидается умеренное тепло, но местами пройдут дожди и грозы.

В субботу, 18 июня, в Украине ожидается умеренно теплая погода, однако не обойдется без осадков.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в течение дня будет +20...+27 градусов.

"Дожди и грозы наиболее вероятны на Левобережье, при грозах местами шквалы", - предупредила она.

По словам синоптика, на Правобережье 18 июня будет преимущественно без осадков.

Погода в Киеве

По прогнозу Наталки Диденко, в Киеве в субботу ожидается максимально около +25 градусов.

"Дождь, местами с грозой, которая появится в столице сегодня вечером, перейдет на завтрашнюю субботу. Однако завтра после обеда в Киеве осадки прекратятся, будет без дождя", - рассказала она.

По данным синоптика, в воскресенье и понедельник в столице возобновится жара, ожидается до +30...+32 градусов. "А во вторник снова ощутимо похолодает", - добавила она.

Напомним, на сегодня, 17 июня в восьми областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидаются грозы, шквалы и в отдельных районах град.

Вас также могут заинтересовать новости: