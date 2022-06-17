На сегодня, 17 июня в восьми областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидаются грозы, шквалы и в отдельных районах град.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"17 июня в западных областях грозы, днем при грозах шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град", - говорится в предупреждении.
Погода в Украине сегодня
В Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +23°.
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +18°, ливень.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, сильный дождь.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +18°, ливень.
В Тернополе 17 июня ночью будет +14°, днем +19°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +18°, сильный дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, ливень.
В Ужгороде столбики термометров покажут +14°...+24°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +20°, дождь.
В Виннице будет +10°...+26°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в пятницу будет ночью +11°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+25°.
В Одессе 17 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.
В Херсоне в пятницу ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
В Запорожье температура ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +13°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +11°...+23°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.