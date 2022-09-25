На юге Украины температура вновь поднимется до +17°...+21°.

В конце недели погода в Украине стабилизируется. Сегодня, 25 сентября, температура практически по всей стране повысится на градус-два. На юге столбики термометров покажут +17°...+21°. Дождей тоже станет меньше.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет +14°...+16°. В прикарпатье и Закарпатье ожидаются дожди. На остальной территории - сухо.

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В северных областях столбики термометров покажут +13°...+15°. На Сумщине ожидаются небольшие дожди, на остальной территории - сухо, небольшая облачность.

Жителей центральных обалстей ждет темпертура от +14° до +19°. В полтавской и Днепропетровской обалстях ожидаются небольшие дожди.

На востоке Украины сегодня будет дождливо, однако осадки будут несильными. Здесь воздух прогреется до +14°...+16°, ожидается небольшая облачность.

На юге Украины сегодня традиционно будет теплее всего. Здесь ожидается сухая погода, небольшая облачность, а воздух прогреется до +17°...+21°.

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