В Ченоморском регионе идет большая поисково-спасательная операция. Там разрушены многие дома, мосты, дороги и оборваны линии электропередачи.

Едва Турция успела взять под контроль масштабные лесные пожары на юге страны, как по ее северным районам ударили ливни и смертоносные паводки. По последним данным, число жертв наводнений и селевых потоков в причерноморском регионе Турции достигло 40 человек.

Читайте такжеПосле лесных пожаров в Турции начались катастрофические наводнения (фото, видео)Как сообщили турецкие спасательные службы, в районе Кастамону на южном берегу Черного моря погибли минимум 34 человека, еще шесть смертей подтверждены в соседнем Синопе. Кроме того, многие считаются пока пропавшими без вести, но сколько их, власти до сих пор не уточняли. В провинции Бартын продолжаются поиски унесенного селевым потоком местного жителя. Девять человек размещены в больницы, передает Анадолу.

В регионе идет большая поисково-спасательная операция. Там разрушены многие дома, мосты, дороги и оборваны линии электропередачи. В пятницу в Кастамону приезжал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На севере Турции, в районе наводнений, пока эвакуированы более 1700 человек. Многих снимали вертолетами с крыш домов. Без электричества остались 330 сел.

На гористом черноморском побережье Турции довольно часто случаются паводки, и только недавно там в наводнении погибли несколько человек, но то, что произошло на этой неделе, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал самым страшным паводком из тех, что он видел до сих пор, передает Би-би-си.

Изменения климата и стихийные бедствия

На этой неделе ООН выпустила большой доклад об изменении климата, в котором, в частности, говорится, что из-за повышения температуры атмосферы в мире все чаще будут случаться разные стихийные бедствия, причем в местах, где их раньше не бывало. Европа этим летом уже пережила и рекордную жару, и большие наводнения.

Авторы: Ирина Погорелая, Светлана Закелова