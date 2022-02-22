Еще более 120 человек числятся пропавшими без вести.

Число погибших в результате оползня в бразильском Петрополисе возросло до 152 человек, более 120 пропали без вести.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, по меньшей мере 200 человек получили ранения и 856 покинули свои дома в результате масштабных оползней, которых в этом районе зарегистрировали 755.

Спасатели и местные жители все еще раскапывают горы грязи и щебня в городе. Местные власти заявили, что под обломками вряд ли еще будут найдены выжившие.

Сильные штормы продолжают свирепствовать в Бразилии в течение последних дней, причем 20 февраля сильнее всего пострадал соседний Эспириту-Санту. Власти сообщили о двух погибших.

Как сообщается, с декабря 2021 года суровая погода унесла жизни по меньшей мере 219 человек в Бразилии.

Напомним, в историческом бразильском горном городке Петрополис в результате оползней были погребены дома, затоплены улицы и смыты автомобили и автобусы. По данным Всемирной метеорологической организации, там за 24 часа выпали рекордные 258,8 мм осадков - больше, чем обычно в среднем выпадает в феврале.

Вас также могут заинтересовать новости: