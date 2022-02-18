В стране объявлен красный уровень метеоопасности. Этот шторм стал одним из самых мощных за последние десятилетия.

На Великобританию обрушился шторм "Юнис", в стране объявлен красный уровень опасности.

Миллионам жителей британских островов рекомендовано не покидать дома из-за шторма - одного из самых сильных за последние десятилетия, сообщает Би-би-си.

Метеобюро выпустило наивысшее красное предупреждение для Лондона, юго-востока и востока Англии. Также красный уровень погодной опасности уже действует на территории юго-западной Англии и южного Уэльса.

В пятницу будут закрыты сотни школ, в Уэльсе не ходят поезда, военные находятся в режиме полной боевой готовности.

Скорость ветра при прохождении шторма "Юнис" может достигать 145 км\ч, что грозит серьезными разрушениями и отключением электроэнергии, предупреждают синоптики.

"Юнис" - второй сильный шторм за неделю в Британии. Ранее шторм "Дадли" обрушился на районы Шотландии, северной Англии и Северной Ирландии, оставив тысячи домов без электричества.

Красные уровни метеоугрозы объявляются редко. Такое предупреждение означает опасность для жизни - ветер может сметать крыши домов, обрушивать линии электропередач и вырывать с корнем деревья. Большую угрозу представляют и летящие на огромной скорости обломки.

По словам метеоролога BBC Weather Бена Рича, ожидается, что "Юнис" "нанесет ущерб, огромные разрушения и вызовет прибрежные наводнения", но "насколько сильным окажется этот шторм, сказать невозможно".

"Ветры одинаковой силы могут вызывать разные последствия в разных регионах - например, побережье западной Шотландии гораздо лучше подготовлено к ветру скоростью 80 миль в час, чем внутренние районы южной Англии", - сказал Бен Рич.

Метеоролог в Уэльсе Дерек Броквей сказал, что, хотя "Юнис" не относится к категории ураганов, сила ветра достигнет уровня урагана.

Жителям рекомендовали хорошо закрепить вещи и различные предметы, находящиеся во дворах, запирать двери и окна, держать машины запертыми в гаражах или хотя бы подальше от деревьев и стен.

Метеобюро заявило, что людям следует по возможности избегать поездок и оставаться дома, когда ветер достигнет максимальной скорости.

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