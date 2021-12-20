"Рай" оказался одним из самых смертоносных тайфунов, обрушившихся на эту страну.

Число погибших на Филиппинах после обрушившегося на прошлой неделе на центральные и южные провинции страны тайфуна "Рай" составило 208 человек.

По данным полиции, 52 человека числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters.

Еще почти 490 тыс. человек покинули свои дома из-за тайфуна.

Операция по оказанию помощи пострадавшим усложняется из-за повреждений линий связи и электропередач.

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Президент Родриго Дутерте заявил о выделении около 2 млрд песо (40 млн долларов) на помощь провинциям, пострадавшим от тайфуна.

"Рай" оказался одним из самых смертоносных тайфунов, обрушившихся на Филиппины.

Ранее сообщалось, что тайфун"Рай" один из самых мощных тропических штормов на Филиппинах в этом году, ударил в южную и центральную части страны Юго-Восточной Азии.

Тайфун, который в какой-то момент перерос в шторм высшей категории, разрушил линии электропередач и связи, повредил дома и привел к эвакуации сотен тысяч людей.

В результате стихии были отменены десятки рейсов, парализована работа портов. Также Филиппины отложили начало кампании массовой вакцинации на большей части территории страны из-за шторма.

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Автор: Виктория Токарева