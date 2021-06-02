Вопреки прохладной погоде отдыхающие в Украине уже начали купаться в Азовском море, температура воды в котором составляет +20 градусов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, в Запорожье хоть немного, но отдыхающие купались в море. А в Одесской области, где море еле прогрелось до 10 градусов, люди в куртках и пальто гуляют по побережью под дождем.
Каким будет лето в Украине?
Читайте такжеАвгуст будет "раскаленным": астролог рассказал о погоде на лето
В этом году начало лета будет холодным и дождливым, в июне ждать жары не стоит. А потепление придет лишь в июле.
"Сейчас с севера и северо-востока зашел более прохладный воздух, поэтому температуры снизились. Обычно в июле и августе у нас температуры по Украине очень часто достигают +30 и даже выше градусов", - сказала синоптик Александра Хала.
Нынешнее лето также может побить тепловые рекорды, прогнозируют до +40 тепла. И очевидно оно снова сдвинется и продлится как минимум до октября.
Вас также могут заинтересовать Новости погоды:
- Лето пришло: Карпаты засыпало снегом, в горах - минусовая температура (фото)
- Украиной распространяется циклон: юг страны залило дождями (фото)
- В Украине обесточены полсотни населенных пунктов: в каких областях бушевала непогода
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram