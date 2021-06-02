А в Одесской области, где море еле прогрелось до 10 градусов, люди только гуляют по побережью.

Вопреки прохладной погоде отдыхающие в Украине уже начали купаться в Азовском море, температура воды в котором составляет +20 градусов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, в Запорожье хоть немного, но отдыхающие купались в море. А в Одесской области, где море еле прогрелось до 10 градусов, люди в куртках и пальто гуляют по побережью под дождем.

Каким будет лето в Украине?

Читайте такжеАвгуст будет "раскаленным": астролог рассказал о погоде на лето

В этом году начало лета будет холодным и дождливым, в июне ждать жары не стоит. А потепление придет лишь в июле.

"Сейчас с севера и северо-востока зашел более прохладный воздух, поэтому температуры снизились. Обычно в июле и августе у нас температуры по Украине очень часто достигают +30 и даже выше градусов", - сказала синоптик Александра Хала.

Нынешнее лето также может побить тепловые рекорды, прогнозируют до +40 тепла. И очевидно оно снова сдвинется и продлится как минимум до октября.

Вас также могут заинтересовать Новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская