Во время землетрясения было повреждено хранилище байцзю - самого популярного спиртного напитка в Китае.

В Китае из-за мощного землетрясения, которое произошло 16 сентября, произошла утечка более 200 тонн байцзю - традиционного алкогольного напитка, наиболее близкого к водке.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Как сообщается, во время землетрясения было повреждено хранилище для самого популярного спиртного в Китае. Чтобы ликвидировать разлив, понадобилась помощь 55 спасателей и 9 пожарных машин.

По данным издания, более 170 фарфоровых сосудов с байцзю были разбиты на винном заводе. На месте происшествия витал сильный запах спирта.

Как сообщал Погода УНИАН, в четверг, 16 сентября, на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,0. по последним данным, жертвами стихии стали 3 человека. В результате землетрясения в пострадавшем районе обрушились дома, десятки человек получили ранения.

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Автор: Екатерина Лиманская