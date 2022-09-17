Сегодня и завтра погоду в Украине будет определять активный южный циклон Reili.

На выходных, 17 и 18 сентября, активный циклон из Европы испортит погоду в большинстве областей Украины.

Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, в Украине на выходные погодных условия будут определяться атмосферными фронтами активного южного циклона Reili.

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"В субботу дожди ожидаются умеренной интенсивности, а в воскресенье осадки станут сильнее и распространятся на всю территорию страны", - прогнозирует синоптик.

По его словам, на фоне стремительного падения атмосферного давления 18 сентября в большинстве областей Украины усилится ветер; на Левобережье прогремят грозы, кое-где не исключено выпадение града.

"Температура воздуха в течение двух суток также будет испытывать значительные колебания, поскольку циклон термически неоднороден и в его передней части будет происходить вынос теплого и влажного воздуха средиземноморского происхождения, а в тыловую часть начнет поступать холодный воздух из Скандинавии", - пояснил синоптик.

Погода 17 сентября

В западных областях, по прогнозу Игоря Кибальчича, днем ожидается дождь, в Карпатах и на Буковине - значительный. Температура воздуха днем +12...+17 °С, в Карпатах около +10 °С.

В северных областях во второй половине дня и вечером ожидается небольшой дождь, на Киевщине - умеренный. Температура воздуха днем +15 ... +20 °С.

В центральных областях в течение суток ожидается небольшой, местами умеренный дождь, днем местами гроза. Температура воздуха днем +17...+22 °С.

В южной части кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха днем +23...+28 °С, в Крыму до +30 °С.

На востоке Украины днем и вечером на Харьковщине небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха днем +17 ... +22 °С.

Погода 18 сентября

По прогнозу Игоря Кибальчича, в западной части ночью ожидается сильный дождь, в Карпатах с мокрым снегом; днем умеренные осадки с постепенным прекращением ближе к вечеру. Ветер днем 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +5...+10 °С, днем +10...+15 °С; в Карпатах в течение суток +2...+7 °с.

В северных областях в течение суток дожди, в Киевской и Сумской областях местами значительные осадки. Днем местами грозы, во время гроз шквалы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+14 °С, днем +17...+22 °С, на Киевщине +10...+15 °С.

В центральных областях пройдут умеренные, местами сильные дожди. Грозы, днем местами град и шквалы до 17-22 м/с. Вечером ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14. ..+19 °С, днем +20...+25 °С.

В южной части страны кратковременные дожди с грозами, днем местами град и шквалы до 17-22 м/с, вечером усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, днем +23...+28 °С, в Крыму до +32 °С.

В восточных областях небольшие, местами умеренные дожди. На Харьковщине местами значительные осадки. Днем грозы, местами град и шквалы, 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13. ..+18 °С, днем +22...+27 °С.

Напомним, в Украине из-за осложнений погоды на 18 сентября объявили оранжевый уровень опасности.

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