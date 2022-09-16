На выходных в Украине будет дождливо и ожидается сильный ветер.

В ближайшие выходные в Украине ожидается дождливая и ветреная погода с туманами и дымками.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, в субботу сухая погода будет преобладать на Волыни и Ривненщине, Луганщине, Донетчине, Запорожье и в Крыму. На остальной территории - периодически небольшой или умеренный дождь.

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"В воскресенье серьезных дождей станет больше и охватит влажная погода практически всю Украину - прискачет с юго-запада циклон Relli. Дожди местами могут быть сильными", - предупредила она.

По данным Натальи Диденко, в воскресенье, 18 сентября на западе Украины существенно похолодает. Ожидается максимально лишь +7...+12 градусов. А теплее всего будет завтра в южной части +24...+29 градусов.

"Внимание! В воскресенье, 18 сентября, в Украине везде - сильный штормовой южный ветер!"- предупредила синоптик.

Как сообщал погода УНИАН, на выходных в Украине ожидается нестабильная погода. Практически всю страну, кроме некоторых южных областей, накроют дожди с грозами и температурные контрасты. На западе похолодает до +10°...+13°, а на юго-востоке и в Крыму температура поднимется до +27°...+32°.

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