Укргидрометцентр предупреждает о грозах, дождях, сильном ветре и мокром снеге.

В Украине на 18 сентября объявили штормовое предупреждение из-за осложнения погодных условий.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В связи с перемещением активного циклона 18 сентября в большинстве областей ожидаются дожди с грозами, днем усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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По данным синоптиков, ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, северных и центральных областях ожидаются значительные дожди, количество осадков будет достигать 20-30 миллиметров. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

Также в Карпатах ожидается сильный дождь с мокрым снегом, количество осадков будет 40-50 миллиметров. Объявлен II уровень опасности, оранжевый. На высокогорье Карпат возможно образование снежного покрова 3-5 см.

Как сообщал Погода УНИАН ранее, на Украину надвигается мощный и даже снежный циклон, который предопределит нестабильную погоду и выпадение первого снега.

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