В Гондурасе произошло мощное землетрясение

15:38, 16 апреля 2020
26
0

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 16 апреля, в Гондурасе произошло землетрясение магнитудой 6,0.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,6

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 55 км на юг от населенного пункта Саванна-Байт в департаменте Ислас-де-ла-Баия. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение
Читайте также
Гороскоп на 15 апреля: что ждет Львов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака Гороскоп на 15 апреля: что ждет Львов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака
Министр обороны отменил указ о реформе армии Министр обороны отменил указ о реформе армии
Чистый четверг 2020: что нужно делать в чистый четверг, а чего нельзя Чистый четверг 2020: что нужно делать в чистый четверг, а чего нельзя
Анна Седокова взбудоражила сеть чувственным фото Анна Седокова взбудоражила сеть чувственным фото
"Сочная" Лобода покорила сеть новым фото в купальнике "Сочная" Лобода покорила сеть новым фото в купальнике
Пасхальные куличи: проверенные рецепты праздничной выпечки (видео) Пасхальные куличи: проверенные рецепты праздничной выпечки (видео)
Ани Лорак заинтриговала сеть новостью в Instagram (фото) Ани Лорак заинтриговала сеть новостью в Instagram (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
49 %
754 мм
7.7 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять