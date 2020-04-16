В Гондурасе произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В четверг, 16 апреля, в Гондурасе произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 55 км на юг от населенного пункта Саванна-Байт в департаменте Ислас-де-ла-Баия. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5.