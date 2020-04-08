Тропический циклон "Гарольд" приближается к Фиджи (фоторепортаж)

12:55, 8 апреля 2020
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Порывы ветра достигают 260 км/ч.

Последствия тропического циклона "Гарольд" / REUTERS
Последствия тропического циклона "Гарольд" / REUTERS

Тропический циклон "Гарольд", который бушевал на островах Вануату, приближается к Фиджи.

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Он находится в 680 км к западу от города Нанди на острове Вити-Леву и движется в юго-восточном направлении со скоростью 20 км/ч, передает Stromnews со ссылкой на метеослужбу Фиджи. 

Скорость ветра оценивается в 185 км/ч, порывы достигают 260 км/ч. Предупреждение об урагане объявлено на островах Кандаву и Оно-и-Лау, в остальных районах страны ожидаются сильный ветер, высокие волны и проливные дожди. На всех островах возможны наводнения.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 с 20:00 на Фиджи действует общенациональный комендантский час, но в опасных районах будет проводиться эвакуация населения. При этом властям предстоит решить сложную задачу по недопущению эвакуированных к людям, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. 

Напомним, мощный тропический циклон "Гарольд" обрушился на Вануату, он вышел на сушу на острове Эспириту-Санто.

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Теги: #погода#циклон
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