В Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за оттепели сохраняется снеголавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В среду, 8 апреля, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 апреля в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 8 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.