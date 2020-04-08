В Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за оттепели сохраняется снеголавинная опасность

09:49, 8 апреля 2020
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В среду, 8 апреля, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность.

Синоптики предупредили о сильным заморозках в Украине 8 апреля

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 апреля в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 8 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

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Теги: #погода#лавина
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