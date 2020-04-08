В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +21° (карта)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине 8 апреля
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +19°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до +1°, днем до +21°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до 0°, днем до +19°. В центре без осадков, температура ночью до 0°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +3°
- Днепр+19°... +5°
- Донецк+16°... +2°
- Житомир+20°... 0°
- Запорожье+18°... +3°
- Ивано-Франковск+22°... +1°
- Киев+20°... +5°
- Кировоград+21°... +3°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+19°... +2°
- Львов+20°... +4°
- Николаев+19°... +2°
- Одесса+16°... +6°
- Полтава+21°... +7°
- Ровно+20°... +1°
- Симферополь+14°... 0°
- Сумы+18°... +2°
- Тернополь+21°... +2°
- Харьков+20°... +4°
- Херсон+18°... +1°
- Хмельницкий+22°... +3°
- Черкассы+21°... +4°
- Чернигов+17°... +2°
- Черновцы+21°... +4°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+14 °
Влажность:61 %
Давление:744 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:29 %
Восход:06:42
Закат19:40
Видимость:16 км
Фаза луны:
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