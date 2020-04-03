В Украину идет потепление до +22 градусов: появился прогноз погоды на следующую неделю
Потепление начнется уже с 7 апреля.
На следующей неделе погода в Украине будет теплой и солнечной.
В Украине сегодня без осадков, температура до +15° (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, уже со вторника, 7 апреля, на западе, в центре и на севере Украины столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Немного прохладнее будет в восточных областях - до +17.
Такая погода будет держаться до пятницы. С 10 апреля станет еще теплее: местами ожидается до +21...+22 градусов. Небольшое похолодание наступит с 12 апреля, днем по Украине температура воздуха будет в пределах +13...+17 градусов.
Напомним, на выходных в Украине будет тепло, осадков синоптики не обещают.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +2°
- Днепр+14°... 0°
- Донецк+14°... -2°
- Житомир+15°... +1°
- Запорожье+14°... -2°
- Ивано-Франковск+15°... +2°
- Киев+15°... +2°
- Кировоград+15°... -1°
- Луганск+15°... 0°
- Луцк+14°... -2°
- Львов+13°... 0°
- Николаев+13°... -1°
- Одесса+11°... +1°
- Полтава+15°... +3°
- Ровно+14°... -2°
- Симферополь+14°... -2°
- Сумы+14°... +1°
- Тернополь+14°... -1°
- Харьков+15°... +1°
- Херсон+14°... -2°
- Хмельницкий+14°... +1°
- Черкассы+15°... +1°
- Чернигов+15°... 0°
- Черновцы+15°... +2°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+4 °
Влажность:53 %
Давление:749 мм
Ветер: 8.8 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:50
Закат19:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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