В Украину идет потепление до +22 градусов: появился прогноз погоды на следующую неделю

13:57, 3 апреля 2020
97
0

Потепление начнется уже с 7 апреля.

В Украину идет потепление / фото УНИАН
В Украину идет потепление / фото УНИАН

На следующей неделе погода в Украине будет теплой и солнечной.

В Украине сегодня без осадков, температура до +15° (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, уже со вторника, 7 апреля, на западе, в центре и на севере Украины столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Немного прохладнее будет в восточных областях - до +17.

Такая погода будет держаться до пятницы. С 10 апреля станет еще теплее: местами ожидается до +21...+22 градусов. Небольшое похолодание наступит с 12 апреля, днем по Украине температура воздуха будет в пределах +13...+17 градусов. 

Напомним, на выходных в Украине будет тепло, осадков синоптики не обещают.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#потепление
Читайте также
Коронавирус - карта распространения 3 апреля Коронавирус - карта распространения 3 апреля
С 1 апреля – веселые открытки и прикольные поздравления в стихах и прозе С 1 апреля – веселые открытки и прикольные поздравления в стихах и прозе
"Новая почта" ожидает падение потребления в стране: у украинцев будут проблемы с деньгами "Новая почта" ожидает падение потребления в стране: у украинцев будут проблемы с деньгами
Путин разрешил федеральной охране использовать боевую технику Путин разрешил федеральной охране использовать боевую технику
Гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака: чего ждать от воскресенья Гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака: чего ждать от воскресенья
День ангела Светланы: яркие открытки и красивые поздравления с именинами День ангела Светланы: яркие открытки и красивые поздравления с именинами
В "Слуге народа" надеются провести референдум о продаже земли иностранцам до конца года В "Слуге народа" надеются провести референдум о продаже земли иностранцам до конца года
Погода в Украине
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
53 %
749 мм
8.8 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять