В Украину идет потепление до +22 градусов: появился прогноз погоды на следующую неделю

Потепление начнется уже с 7 апреля.

В Украину идет потепление / фото УНИАН

На следующей неделе погода в Украине будет теплой и солнечной.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, уже со вторника, 7 апреля, на западе, в центре и на севере Украины столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Немного прохладнее будет в восточных областях - до +17.

Такая погода будет держаться до пятницы. С 10 апреля станет еще теплее: местами ожидается до +21...+22 градусов. Небольшое похолодание наступит с 12 апреля, днем по Украине температура воздуха будет в пределах +13...+17 градусов.

Напомним, на выходных в Украине будет тепло, осадков синоптики не обещают.