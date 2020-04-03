На выходных в Украине ожидается теплая и солнечная погода (карта)

12:00, 3 апреля 2020
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Температура воздуха поднимется до +15°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине будет тепло, осадков синоптики не обещают.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +12°. В воскресенье переменная облачность, -1°...+11°.

В Украине сегодня без осадков, температура до +15° (карта)

Во Львове в субботу без осадков, ночью -2°, днем +11°. В воскресенье облачно с прояснениями, 0°…+12°.

В Луцке в субботу ночью -3°, днем +11°, без осадков. В воскресенье ночью -1°, днем +11°, переменная облачность. 

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха 0°...+12°. В воскресенье до +11°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +4°, днем +12°. В воскресенье +3°...+15°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +14°. В воскресенье -3°...+11°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 4 апреля / УНИАН
Прогноз на 4 апреля / УНИАН
Прогноз на 5 апреля / УНИАН
Прогноз на 5 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +16°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -2°...+13°.

В Симферополе завтра без осадков, +4°...+14°. В воскресенье +1°...+13°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +4°, днем +14°. В воскресенье без осадков, температура до +15°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +1°, днем +16°. В воскресенье температура до +13°, переменная облачность.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье -2°...+12°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +6°. В воскресенье солнечно, ночью -7°, днем +6°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -1°, днем +10°. В воскресенье небольшая облачность, ночью -3°, днем до +13°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье температура до +12°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, +12°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -2°…+14°.

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Теги: #погода
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