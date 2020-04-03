На выходных в Украине ожидается теплая и солнечная погода (карта)
Температура воздуха поднимется до +15°.
На выходных в Украине будет тепло, осадков синоптики не обещают.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +12°. В воскресенье переменная облачность, -1°...+11°.
В Украине сегодня без осадков, температура до +15° (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью -2°, днем +11°. В воскресенье облачно с прояснениями, 0°…+12°.
В Луцке в субботу ночью -3°, днем +11°, без осадков. В воскресенье ночью -1°, днем +11°, переменная облачность.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха 0°...+12°. В воскресенье до +11°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +4°, днем +12°. В воскресенье +3°...+15°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +14°. В воскресенье -3°...+11°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +16°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -2°...+13°.
В Симферополе завтра без осадков, +4°...+14°. В воскресенье +1°...+13°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +4°, днем +14°. В воскресенье без осадков, температура до +15°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +1°, днем +16°. В воскресенье температура до +13°, переменная облачность.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье -2°...+12°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +6°. В воскресенье солнечно, ночью -7°, днем +6°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -1°, днем +10°. В воскресенье небольшая облачность, ночью -3°, днем до +13°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье температура до +12°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, +12°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -2°…+14°.
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- Винница+13°... +1°
- Днепр+14°... 0°
- Донецк+14°... -2°
- Житомир+14°... +2°
- Запорожье+13°... -2°
- Ивано-Франковск+15°... +1°
- Киев+15°... +2°
- Кировоград+14°... -1°
- Луганск+15°... -1°
- Луцк+13°... -1°
- Львов+13°... +1°
- Николаев+13°... 0°
- Одесса+11°... +1°
- Полтава+15°... +4°
- Ровно+14°... -2°
- Симферополь+13°... -2°
- Сумы+15°... -1°
- Тернополь+14°... 0°
- Харьков+15°... 0°
- Херсон+14°... -2°
- Хмельницкий+13°... +1°
- Черкассы+15°... 0°
- Чернигов+14°... +1°
- Черновцы+15°... +2°