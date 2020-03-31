Погода в Киеве установила новые температурные рекорды
В марте в Киеве уже установлено 12 температурных рекордов.
28 марта в Киеве было установлено два температурных рекорда.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, во многих регионах похолодает (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, 28 марта в Киеве после полудня температура поднялась до +18,9⁰, что на 0,9⁰ превысило рекорд этого дня, державшийся с 1977 года.
Благодаря такому максимуму был превышен на 0,8⁰ рекорд среднесуточной температуры, который было установлен в 1892 году. Теперь она составляет 12,2⁰, что по климатической норме соответствует началу мая.
Климатологи отмечают, что в марте в Киеве уже установлено 12 температурных рекордов.
Напомним, в течение 31 марта-2 апреля во многих регионах Украины ожидается сильное похолодание.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+3°... -5°
- Днепр+7°... -4°
- Донецк+14°... -3°
- Житомир+6°... -4°
- Запорожье+8°... -3°
- Ивано-Франковск+5°... -6°
- Киев+6°... -4°
- Кировоград+5°... -5°
- Луганск+17°... -2°
- Луцк+6°... -4°
- Львов+6°... -5°
- Николаев+7°... -3°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+4°... -4°
- Ровно+5°... -5°
- Симферополь+14°... 0°
- Сумы+3°... -5°
- Тернополь+4°... -6°
- Харьков+6°... -4°
- Херсон+9°... -2°
- Хмельницкий+4°... -5°
- Черкассы+6°... -4°
- Чернигов+4°... -5°
- Черновцы+5°... -5°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+12 °
Влажность:77 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:57 %
Восход:06:54
Закат19:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей