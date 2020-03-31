Погода в Киеве установила новые температурные рекорды

В марте в Киеве уже установлено 12 температурных рекордов.

В Киеве было установлено два температурных рекорда / фото УНИАН

28 марта в Киеве было установлено два температурных рекорда.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 28 марта в Киеве после полудня температура поднялась до +18,9⁰, что на 0,9⁰ превысило рекорд этого дня, державшийся с 1977 года.

Благодаря такому максимуму был превышен на 0,8⁰ рекорд среднесуточной температуры, который было установлен в 1892 году. Теперь она составляет 12,2⁰, что по климатической норме соответствует началу мая.

Климатологи отмечают, что в марте в Киеве уже установлено 12 температурных рекордов.

Напомним, в течение 31 марта-2 апреля во многих регионах Украины ожидается сильное похолодание.