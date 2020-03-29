Стремительно ухудшится погода: в Украине объявлено штормовое предупреждение
В связи с вторжением арктического воздуха с 31 марта по 2 апреля на большей части страны ожидается ощутимое снижение температуры.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
В частности, 30 марта днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый).
«По данным Укргидрометцентра, с 31 марта по 2 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое понижение температуры: ночью 0-6° мороза (31 марта в центральных областях от 3° мороза до 3° тепла ), днем 1-6° тепла», - говорится в сообщении.
В Карпатах 31 марта умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.
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