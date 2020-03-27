Похолодает до -6°: синоптики предупредили о непогоде в Украине

Резкое похолодание может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи культур, которые рано расцветают.

С 31 марта в Украине похолодает / фото УНИАН

В течение 31 марта-2 апреля из-за влияния арктического воздуха во многих регионах Украины ожидается существенное похолодание.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое понижение температуры: ночью 0-6° мороза (31 марта в центральных областях от 3° мороза до 3° тепла), днем 1-6° тепла. В Карпатах 31 марта умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица (I уровень опасности - желтый); температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

Синоптики предупреждают, что понижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи культур, которые рано расцветают: абрикоса, персика, вишни и ягодников.

Напомним, на выходных в Украине будет тепло, осадков синоптики не обещают.