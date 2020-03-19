Сегодня в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +18° (карта)
Теплее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 марта в Украине без осадков, температура до +18°.
Снег и похолодание: в Украину идет непогода
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до 0°, днем до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +14°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +18°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до 0°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +7°
- Днепр+14°... +4°
- Донецк+12°... +1°
- Житомир+16°... +5°
- Запорожье+13°... 0°
- Ивано-Франковск+19°... +6°
- Киев+17°... +4°
- Кировоград+16°... +4°
- Луганск+12°... +1°
- Луцк+17°... +4°
- Львов+17°... +6°
- Николаев+15°... +1°
- Одесса+13°... +5°
- Полтава+14°... +7°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+10°... -2°
- Сумы+14°... +2°
- Тернополь+17°... +5°
- Харьков+14°... +6°
- Херсон+14°... +1°
- Хмельницкий+18°... +5°
- Черкассы+16°... +6°
- Чернигов+17°... 0°
- Черновцы+18°... +7°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+7 °
Влажность:74 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:07:13
Закат19:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
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