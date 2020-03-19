Сегодня в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +18° (карта)

08:00, 19 марта 2020
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Теплее всего будет в западных областях.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 марта в Украине без осадков, температура до +18°.

Снег и похолодание: в Украину идет непогода

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до 0°, днем до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +14°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +18°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до 0°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +17°.

Прогноз на 19 марта / УНИАН
Прогноз на 19 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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