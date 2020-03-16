Похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

15:13, 16 марта 2020
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Похолодание ожидается 22 марта.

В воскресенье в Украине похолодает / УНИАН
В воскресенье в Украине похолодает / УНИАН

В воскресенье, 22 марта, в Украине ожидаются мокрый снег и похолодание.

Погода на сегодня: в Украине похолодает (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, завтра, 17 марта, в Украине начнется потепление, температура воздуха составит в течение дня +5...+9 градусов, а на западе до +7...+12 градусов. В четверг потеплеет до +15...+16 градусов.

Теплая погода продержится до выходных, в воскресенье ожидается похолодание.

"В воскресенье, 22 марта, погода существенно усложнится - похолодание и мокрый снег", - пишет Диденко.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег.

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Теги: #снег#погода#похолодание
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