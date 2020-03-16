Погода на неделю: в Украину вернутся морозы и мокрый снег (карта)
Похолодание придет на выходных.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег.
В понедельник в Украине без осадков. На западе до +12°, в остальных регионах до +3°...+9°.
Во вторник в Украине практически без осадков. Температура днем на западе до +12°.
В среду, 18 марта, будет солнечно. Самая теплая погода будет на западе - до +13°. В остальных регионах до +7°...+12°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура -2°…+7°, днем до +16°.
В пятницу местами пройдут дожди. Днем на юге до +19°, в остальных регионах до +16°.
21 и 22 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -4°, на остальной территории -3°…+4°. Днем температура по стране +4°...+15°. В воскресенье ночью на востоке температура до -6°, днем в Украине от +1° до +12°.
Народный прогноз погоды в Украине
Если 16 март петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.
Погода на сегодня: в Украине похолодает (карта)
17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет и звезды яркие и их хорошо видно, то лето будет плодородным.
18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.
19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.
20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.
21 марта. Как известно, лучшие вестники - петухи. Если петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.
22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+8°... 0°
- Днепр+6°... -4°
- Донецк+4°... -6°
- Житомир+9°... +2°
- Запорожье+6°... -5°
- Ивано-Франковск+12°... -4°
- Киев+8°... +2°
- Кировоград+6°... -4°
- Луганск+3°... -6°
- Луцк+9°... +1°
- Львов+10°... 0°
- Николаев+8°... -4°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+5°... -4°
- Ровно+9°... +1°
- Симферополь+4°... -5°
- Сумы+5°... -1°
- Тернополь+8°... -1°
- Харьков+5°... -3°
- Херсон+9°... -6°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+7°... -1°
- Чернигов+7°... +1°
- Черновцы+10°... -3°