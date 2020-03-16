Погода на неделю: в Украину вернутся морозы и мокрый снег (карта)

12:00, 16 марта 2020
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Похолодание придет на выходных.

В Украину на этой неделе вернется мокрый снег / Фото УНИАН
В Украину на этой неделе вернется мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег. 

В понедельник в Украине без осадков. На западе до +12°, в остальных регионах до +3°...+9°.

Прогноз погоды на 16 марта / УНИАН
Прогноз погоды на 16 марта / УНИАН

Во вторник в Украине практически без осадков. Температура днем на западе до +12°.

Прогноз погоды на 17 марта / УНИАН
Прогноз погоды на 17 марта / УНИАН

В среду, 18 марта, будет солнечно. Самая теплая погода будет на западе - до +13°. В остальных регионах до +7°...+12°.

Прогноз погоды на 18 марта / УНИАН
Прогноз погоды на 18 марта / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура -2°…+7°, днем до +16°.

Прогноз погоды на 19 марта / УНИАН
Прогноз погоды на 19 марта / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на юге до +19°, в остальных регионах до +16°.

Прогноз погоды на 20 марта / УНИАН
Прогноз погоды на 20 марта / УНИАН

21 и 22 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -4°, на остальной территории -3°…+4°. Днем температура по стране +4°...+15°. В воскресенье ночью на востоке температура до -6°, днем в Украине от +1° до +12°.

Прогноз на 21 марта / УНИАН
Прогноз на 21 марта / УНИАН
Прогноз погоды на 22 марта / УНИАН
Прогноз погоды на 22 марта / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

Если 16 март петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.

Погода на сегодня: в Украине похолодает (карта)

17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет и звезды яркие и их хорошо видно, то лето будет плодородным.

18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.

19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.

20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.

21 марта. Как известно, лучшие вестники - петухи. Если петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.

22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#мокрый снег
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