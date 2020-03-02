Погода на неделю: в Украине потеплеет до +23° (карта)

Местами пройдут дожди.

На этой неделе в Украине потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.

В понедельник в Украине практически без осадков. На западе до +15°, в остальных регионах до +6°...+11°.

Прогноз на 2 марта / УНИАН

Во вторник в Украине без осадков. Температура днем на юге до +18°.

Прогноз на 3 марта / УНИАН

В среду, 4 марта, на западе пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +23°. В остальных регионах до +7°...+18°.

Прогноз на 4 марта / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура -2°…+8°, днем до +22°.

Прогноз на 5 марта / УНИАН

В пятницу также ожидаются осадки. Днем на юге до +16°, в остальных регионах до +15°.

Прогноз на 6 марта / УНИАН

7 и 8 марта в Украине пройдут дожди. В субботу ночью холоднее всего будет в центре - до +1°, на остальной территории +2°…+6°. Днем температура по стране +9°...+16°. В воскресенье ночью на западе и в центре температура до +1°, днем в Украине от +4° до +13°.

Прогноз на 7 марта / УНИАН

Прогноз на 8 марта / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

2 марта - лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.

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3 марта можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру.

4 марта народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.

5 марта - если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.

7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая - к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, - к ухудшению погоды.

8 марта начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет - к сухой погоде.

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