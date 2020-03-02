Погода на неделю: в Украине потеплеет до +23° (карта)
Местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
В понедельник в Украине практически без осадков. На западе до +15°, в остальных регионах до +6°...+11°.
Во вторник в Украине без осадков. Температура днем на юге до +18°.
В среду, 4 марта, на западе пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +23°. В остальных регионах до +7°...+18°.
В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура -2°…+8°, днем до +22°.
В пятницу также ожидаются осадки. Днем на юге до +16°, в остальных регионах до +15°.
7 и 8 марта в Украине пройдут дожди. В субботу ночью холоднее всего будет в центре - до +1°, на остальной территории +2°…+6°. Днем температура по стране +9°...+16°. В воскресенье ночью на западе и в центре температура до +1°, днем в Украине от +4° до +13°.
Народный прогноз погоды в Украине
2 марта - лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.
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3 марта можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру.
4 марта народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.
5 марта - если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.
6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.
7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая - к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, - к ухудшению погоды.
8 марта начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет - к сухой погоде.
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- Винница+9°... +1°
- Днепр+9°... +3°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+7°... +3°
- Запорожье+9°... +3°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+6°... +3°
- Кировоград+8°... +3°
- Луганск+9°... +2°
- Луцк+7°... +3°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+10°... +2°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+7°... +3°
- Ровно+6°... +2°
- Симферополь+11°... +6°
- Сумы+6°... +2°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков+10°... +2°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+8°... +1°
- Черкассы+8°... +4°
- Чернигов+7°... +4°
- Черновцы+15°... +1°