Завтра во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение

15:30, 27 февраля 2020
149
0

Местами порывы ветра будут достигать 24 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 28 февраля, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое попередежння.

Из-за снегопадов в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"28 февраля в южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Херсонской и Запорожской областях ночью до 24 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#штормовое предупреждение
Читайте также
"Шикарна": Лорак показала пышную грудь в платье с глубоким декольте (фото) "Шикарна": Лорак показала пышную грудь в платье с глубоким декольте (фото)
Скалецкая заявила, что находится в медцентре "Новые Санжары" и общается с эвакуированными гражданами Скалецкая заявила, что находится в медцентре "Новые Санжары" и общается с эвакуированными гражданами
Звезда "Мажора" Прилучный разводится с женой Звезда "Мажора" Прилучный разводится с женой
Супермодель Эмили Ратаковски прошлась по улице, не надев белье под плащ (фото) Супермодель Эмили Ратаковски прошлась по улице, не надев белье под плащ (фото)
Ногами кверху: Тина Кароль в замысловатых позах устроила эротическое шоу на сцене Нацотбора на Евровидение (фото) Ногами кверху: Тина Кароль в замысловатых позах устроила эротическое шоу на сцене Нацотбора на Евровидение (фото)
Тина Кароль устроила стриптиз на сцене Евровидения (видео) Тина Кароль устроила стриптиз на сцене Евровидения (видео)
Стали известны новые решения королевы Елизаветы II относительно Меган Маркл и принца Гарри Стали известны новые решения королевы Елизаветы II относительно Меган Маркл и принца Гарри
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
38 %
743 мм
9.7 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять