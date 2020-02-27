Завтра во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение

Местами порывы ветра будут достигать 24 м/с.

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В пятницу, 28 февраля, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое попередежння.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"28 февраля в южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Херсонской и Запорожской областях ночью до 24 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.