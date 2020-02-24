В Украине завтра местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +11° (видеопрогноз)
Завтра в Украине будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
Погода на неделю: в Украине потеплеет до +15°, пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +9°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +11°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +7°. В центре местами пройдет мокрый снег, температура ночью до 0°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 25 февраля
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Погода в Украине
- Винница+5°... -1°
- Днепр+7°... -1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+5°... -1°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+7°... -2°
- Киев+5°... -3°
- Кировоград+8°... -4°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк+6°... 0°
- Львов+5°... 0°
- Николаев+10°... -2°
- Одесса+11°... -1°
- Полтава+4°... -1°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+1°... -6°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+8°... -2°
- Чернигов+5°... -4°
- Черновцы+8°... -1°
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-2 °
Влажность:61 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:06:49
Закат17:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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