Синоптик предупредила об ухудшении погодных условий в Украине

24 февраля в Украину переместится циклон, который принесет сильные осадки и сильный штормовой ветер.

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В Украине ожидается ухудшение погодных условий, в воскресенье дождь, мокрый снег и сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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«В субботу в Украине - без осадков, максимум какой-то где-то туман. В воскресенье атмосферный фронт обусловит в большинстве областей дождь, местами мокрый снег и порывистый, уже до штормовых порывов, ветер. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 3 ° тепла - 4 ° мороза, а в течение дня ожидается 3-7° тепла, на юге и западе местами 5-9 ° тепла, на востоке будет свежее, 1-4° тепла», - сообщила она.

По словам синоптика, «в Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье атмосферный фронт подгонит дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, в дневные часы 5° тепла».

Диденко также добавила, что 24 февраля в Украину переместится циклон. Он принесет сильные осадки и сильный штормовой ветер.

24 февраля, в понедельник, в Киеве, как и в большинстве областей Украины, погода усложнится - осадки и штормовой ветер.