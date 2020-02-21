Синоптик предупредила об ухудшении погодных условий в Украине

12:59, 21 февраля 2020
146
0

24 февраля в Украину переместится циклон, который принесет сильные осадки и сильный штормовой ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Украине ожидается ухудшение погодных условий, в воскресенье дождь, мокрый снег и сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода на выходные: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)

«В субботу в Украине - без осадков, максимум какой-то где-то туман. В воскресенье атмосферный фронт обусловит в большинстве областей дождь, местами мокрый снег и порывистый, уже до штормовых порывов, ветер. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 3 ° тепла - 4 ° мороза, а в течение дня ожидается 3-7° тепла, на юге и западе местами 5-9 ° тепла, на востоке будет свежее, 1-4° тепла», - сообщила она.

По словам синоптика, «в Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье атмосферный фронт подгонит дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, в дневные часы 5° тепла».

Диденко также добавила, что 24 февраля в Украину переместится циклон. Он принесет сильные осадки и сильный штормовой ветер.

24 февраля, в понедельник, в Киеве, как и в большинстве областей Украины, погода усложнится - осадки и штормовой ветер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #прогноз погоды#погода в Украине
Читайте также
Ани Лорак выставила грудь на камеру и устроила интересный опрос Ани Лорак выставила грудь на камеру и устроила интересный опрос
Германия о "независимости" боевиков от РФ: Сурков за 10 минут получил их подписи под "Минском" Германия о "независимости" боевиков от РФ: Сурков за 10 минут получил их подписи под "Минском"
Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых вскоре начнутся серьезные перемены в жизни Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых вскоре начнутся серьезные перемены в жизни
"Время не щадит никого": Пугачева шокировала сеть постаревшим видом (фото) "Время не щадит никого": Пугачева шокировала сеть постаревшим видом (фото)
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий
"Что во мне изменилось?": Анна Седокова заинтриговала новым фото "Что во мне изменилось?": Анна Седокова заинтриговала новым фото
15 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 15 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Погода в Украине
Виргиния, США
-6°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
42 %
766 мм
4.7 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять