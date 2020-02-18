Тепло и солнечно: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

13:39, 18 февраля 2020
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Днем в большинстве областей Украины ожидается +3...+9 градусов.

В Украине завтра будет без осадков / УНИАН
В Украине завтра будет без осадков / УНИАН

В среду, 19 февраля, в Украине ожидается теплая и сухая погода.

Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"19 февраля в Украине будет преобладать сухая воздушная масса с солнечными прояснениями. Разве что в районе Приазовья есть вероятность небольших дождей, а в Карпатах полетает парочка снежинок", - пишет она.

Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, на востоке до -3...-5 градусов. Днем в большинстве областей Украины ожидается +3...+9 градусов, на юге до +10 градусов.

В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем предполагается около +5...+6 градусов.

Напомним, во вторник, 18 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +13°.

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Теги: #погода#тепло
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