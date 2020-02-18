Тепло и солнечно: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Днем в большинстве областей Украины ожидается +3...+9 градусов.
В среду, 19 февраля, в Украине ожидается теплая и сухая погода.
Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"19 февраля в Украине будет преобладать сухая воздушная масса с солнечными прояснениями. Разве что в районе Приазовья есть вероятность небольших дождей, а в Карпатах полетает парочка снежинок", - пишет она.
Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, на востоке до -3...-5 градусов. Днем в большинстве областей Украины ожидается +3...+9 градусов, на юге до +10 градусов.
В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем предполагается около +5...+6 градусов.
Напомним, во вторник, 18 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +13°.
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Погода в Украине
- Винница+9°... -1°
- Днепр+9°... 0°
- Донецк+7°... -2°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+6°... +1°
- Ивано-Франковск+12°... -3°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+9°... 0°
- Луганск+8°... 0°
- Луцк+11°... 0°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+9°... +2°
- Одесса+10°... +4°
- Полтава+8°... +1°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+13°... -2°
- Сумы+6°... 0°
- Тернополь+9°... -2°
- Харьков+6°... 0°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+8°... -3°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+7°... +2°
- Черновцы+9°... -1°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+4 °
Влажность:76 %
Давление:760 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:50 %
Восход:06:57
Закат17:50
Видимость:16 км
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