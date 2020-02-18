Сегодня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +13°.
Погода на неделю: в Украину идут дожди и потепление (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +13°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -3°, днем до +11°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до 0°, днем до +10°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до -2°, днем до +10°.
Согласно народному прогнозу, 18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.
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- Винница+9°... 0°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+7°... -4°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+10°... +1°
- Ивано-Франковск+12°... -3°
- Киев+8°... +2°
- Кировоград+10°... 0°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+10°... -2°
- Николаев+8°... +2°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+8°... +2°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+13°... -2°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь+9°... -2°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницкий+7°... -2°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+7°... +2°
- Черновцы+9°... -1°