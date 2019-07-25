Жара в Европе: в Германии побит температурный рекорд
В Гельзенкирхене столбик термометра поднялся до отметки 40,5°.
В Германии побит рекорд максимальной температуры - в Гельзенкирхене столбик термометра поднялся до отметки 40,5°.
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Предыдущий рекорд был установлен в в Китцингене 7 июля 2015 года, тогда температура поднялась до 40,3°, передает Stormnews.
Отмечается, что во время первой летней волны высоких температур был обновлен лишь июньский максимум.
23 июля были побиты температурные рекорды в западной половине Франции. А сегодня, 25 июля, рекордов ждут на юге и востоке Англии. А 24 июля они были обновлены в Бельгии и Нидерландах.
Напомним, река Висла, которая пересекает Польшу с юга на север, из-за жары обмелела.
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