Несколько европейских стран пострадали от шторма "Мортимер"

11:54, 2 октября 2019
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Из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением и передвижением транспорта.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Несколько европейских стран пострадали от шторма "Мортимер".

На Оман обрушился тропический циклон "Хикаа"

В Германии, Польше, Словакии и Чехии в результате сильного ветра повалено много деревьев, передает Stormnews со ссылкой на Bild.

Из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением, железнодорожным и автомобильным движением. В Германии в результате падения дереве на автомобиль погиб один человек под Виттенбергом в федеральной земле Саксония-Анхальт. 

В Словакии из-за обрушившегося дерева погиб 14-летний подросток в Нитре. В Чехии без света остались 30 тысяч домов, в Польше - 145 тысяч.

Напомним, по меньшей мере 57 человек пострадали в Японии в результате тайфуна "Тапа".

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Теги: #погода#шторм
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