Из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением и передвижением транспорта.

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Несколько европейских стран пострадали от шторма "Мортимер".

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В Германии, Польше, Словакии и Чехии в результате сильного ветра повалено много деревьев, передает Stormnews со ссылкой на Bild.

Из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением, железнодорожным и автомобильным движением. В Германии в результате падения дереве на автомобиль погиб один человек под Виттенбергом в федеральной земле Саксония-Анхальт.

В Словакии из-за обрушившегося дерева погиб 14-летний подросток в Нитре. В Чехии без света остались 30 тысяч домов, в Польше - 145 тысяч.

Напомним, по меньшей мере 57 человек пострадали в Японии в результате тайфуна "Тапа".