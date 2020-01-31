Непогода в Украине оставила без электроэнергии более 600 населенных пунктов

В Сумской области без света остались 440 населенных пунктов.

Из-за непогоды обесточены более 600 населенных пунктов / Фото УНИАН

По состоянию на утро 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП в Украине остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Сумской области без света остались 440 населенных пунктов, в Черниговской - 162. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Напомним, сегодня, 31 января, в западных областях Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.