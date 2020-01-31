Непогода в Украине оставила без электроэнергии более 600 населенных пунктов
В Сумской области без света остались 440 населенных пунктов.
По состоянию на утро 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП в Украине остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях.
В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в Сумской области без света остались 440 населенных пунктов, в Черниговской - 162. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
Напомним, сегодня, 31 января, в западных областях Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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